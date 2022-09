“Gamero le tiene ventaja a Comesaña”: Willington Ortiz

R.

Todos los hinchas, tanto como de un equipo y del otro, quieren que su equipo gane, pero no se deben olvidar los hinchas que esto es un juego y el que se equivoca menos gana el partido. Pero esto no se puede trasladar a las calles. La gente no se debe agredir por un color de camiseta diferente, esto es un juego. El jugador, cuando termina el partido, le da la mano al rival, eso mismo lo debe hacer la gente. Los hinchas no ven que los jugadores se agarran a golpes. Ese mismo comportamiento que hacen los jugadores de fútbol se deben dar afuera, somos todos colombianos, no nos podemos seguir matando por un color de camiseta. Ha evolucionado el mundo y la vida y no podemos seguir en esa tónica de agredirnos entre nosotros.