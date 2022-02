Falcao se incorpora a los entrenamientos y apunta a titular con el Rayo

Después de acceder a semifinales de la Copa del Rey tras ganar al Mallorca, el Rayo Vallecano retomó este jueves los entrenamientos con una sesión de trabajo vespertina en la que destacó la presencia del colombiano Radamel Falcao, ya disponible para medirse el sábado al Celta de Vigo.



Falcao, que ha pasado los últimos diez días con su selección atendiendo los compromisos internacionales de Colombia, no pudo jugar frente al Mallorca en Copa aunque sí estará disponible en Balaídos contra el Celta.



La presencia del colombiano será la principal novedad en la convocatoria de Andoni Iraola, que tendrá que decidir para el once titular entre Falcao y el español Sergi Guardiola, que jugó de inicio el último partido ante el Mallorca.



El que tiene muy difícil su presencia en Balaídos es el lateral izquierdo Fran García, que sigue lesionado y al que sustituirá en el once el francés Kevin Rodrigues.



El partido frente al Celta es importante para el Rayo, que es octavo, tiene 31 puntos y está a dos de la sexta plaza que ocupa la Real Sociedad, que cierra los puestos europeos.