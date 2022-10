Lo que dice un estudio europeo sobre el Fútbol Profesional Colombiano

El observatorio evaluó a 74 de las principales ligas del planeta fútbol y las comparó de acuerdo con dos parámetros: sus promedios de gol por partido y cuáles llevan mayor cantidad de anotaciones por jornada.

En ese sentido, la de Colombia ocupa el lugar 67 entre las 74 ligas de todo el planeta, ya que solo se evidencian 9.04 acciones de gol por partido y se tiene un promedio de 2.26 goles por duelo.

Fewest goal chances per game among leagues Record low for #SerieB with non-European leagues in the top Full data in freshly published @CIES_Football Weekly Post https://t.co/bgMfuaUtR6 pic.twitter.com/V8rADIiU1F

— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 11, 2022