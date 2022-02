“Estoy preocupado por la forma como juega Junior”: Jorge Bolaño

Jorge Bolaño compartió en el programa ‘en La Jugada de EL HERALDO, algunas anécdotas vividas en Junior y la Selección Colombia. El exjugador recuerda esas vivencias con el ‘Pibe’ Valderrama, su “papá en el fútbol”, como él mismo lo llama.

“No era solo un gran jugador, sino también una buena persona, que quería siempre que nos fuera bien. Recuerdo cuando compartía habitación con él, que me tocaba seguir sus reglas. Él terminaba de comer a las 7:30 p.m. y a las 7:45 p.m. ya estaba en la habitación acostado. Tenía uno que irse con él porque si no me dejaba afuera y después dónde dormía uno. Mackenzie ya no quería estar con él en la habitación, Pacheco tampoco, Valenciano menos, entonces me mandaban a mí, pero cuando ya yo también agarré fuercita ya yo dije, yo tampoco voy pa’ esa. Se quedó solo (risas). En la Selección fue lo mismo. A mí me enseñó muchas cosas el ‘Mono’, de las que siempre le estaré agradecido”, cuenta.

“Una anécdota chistosa que viví con él fue una que me pasó luego de mi participación en unos amistosos con la sub-23. Yo estaba en Italia con la Selección. En ese momento la estrella del momento era George Weah, que jugaba en el AC Milan con uno guayos rojos que estaban de moda. Yo me compro los guayos y dije: ‘me pegan con el uniforme del Junior, bello’. Me vine para Barranquilla y ese día nos toca ir a jugar contra Nacional en Medellín. Me los llevé en el maletín para estrenármelos en el Atanasio. Llego al camerino y el ‘Mono’ se achanta en la esquina solo, y yo estaba con Valenciano y Pacheco, que éramos las llaves. Saco los guayos para mostrárselos a los pelaos, y Valenciano me dice: ‘nojoda ‘Bola’, qué bacanos’. Y el ‘Mono’ por allá campaneando. Y de pronto me llama y me dice: ‘¿tú vas a jugar con eso zapatos? No vengas a inventar a jugar con esa vaina, deja el desorden con esos dos manes, juega serio, ponte los otros’ (risas). Me tuve que poner los de siempre (risas) y le regalé los rojos a Valenciano. El ‘Gordo’ duró como tres o cuatro partidos sin hacer goles con esos guayos (risas), tuvo Pacheco y Pazo que quemárselos (risas). Y el ‘Mono’ me dice: ‘yo te lo dije, yo te lo dije’ (risas)”.

El exjugador samario recordó aquel episodio en la Selección mayor, cuando el técnico Javier Álvarez lo sacó en el primer tiempo de un partido de la Copa América, donde había anotado gol y estaba siendo la figura.

“Son decisiones del técnico, una decisión que hasta nos eliminó. Después dijo que yo estaba lesionado, mentira, yo estaba bien. Se equivocó y nos costó la clasificación. Menos mal que yo ya para esa Copa América estaba vendido al Parma. Imagínate que no estuviera vendido, me hubiese dañado el negocio (risas)”, recuerda.

“La verdad en ese momento no cogí rabia, pero sí me sorprendí y me preguntaba: ¿qué pasó? No comenté nada, no hice ningún gesto. El man me sacó y nunca quiso asumir el error”, concluyó.