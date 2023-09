Esto dijo Nelson Deossa sobre el partido Junior-Nacional

De la mano de Cruz Real, Nelson Deossa empezó bien y anotó un golazo que ilusionó a muchos aficionados junioristas, pero poco a poco su rendimiento se diluyó y nunca pudo afianzarse como titular. La llegada de Comesaña en reemplazo del argentino le cerró más las puertas en el onceno inicialista.

“Yo no puedo tirar a la cancha un jugador que no tengo claro qué me puede dar. No tengo claro si va a ser una solución o más o menos ahí. Para mí, él no sabe cuál es su posición, la función. Él es un jugador que tiene una condición natural para desequilibrar en el uno contra uno. No me guío por aquel gol que hizo, un golazo de esos de campeonato mundial, porque no sé cuantas veces lo puede repetir. Tiene un buen remate, sabe jugar, tiene una buena condición técnica que es una herramienta importante para desequilibrar en el uno contra uno, pero cuándo la usa, ahí está el problema. No puede, siempre que agarra la pelota, salir hacia adelante y correr con ella. Hay que sumar otras cosas”, comentó descarnadamente el colombo-uruguayo, señalando algunas cosas que todavía le critican a Deossa en la actualidad.