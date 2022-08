“Este equipo es de los mejores en la historia del país”: Jaime Echenique

“A este punto nada me sorprende. En la G-League hay muy buenos talentos. Cada persona que está ahí es compatible para estar en la NBA, vienen fuertes. Respeto a cada uno de los jugadores, son mis compañeros, rivales y amigos de competencias. Será un bonito proceso”, manifestó el jugador.

El atlanticense se mostró contento porque su familia lo podrá ver por primera vez en vivo y en directo.

“Es la primera vez que mi familia me vea en una competencia en vivo y en directo. Estoy feliz de poder venir a mi ciudad y competir al alto nivel. Quiero aportarle un grano de arena a la Selección”, señaló el deportista.

Por otro lado, Jaime no quiso hablar mucho sobre su futuro, pero dejó en claro que vendrán “sorpresas”, sembrando la duda sobre si jugará con los Wizards o algún equipo de NBA esta campaña.

El jugador mostró su felicidad por estar en el combinado nacional y explicó por qué no había podido decir presente antes.

“No es que no haya querido, es que los tiempos de mis itinerarios y el de las ventanas Fiba no cuadraban. Eso no era beneficioso ni para la Selección, ni para mí el hacer un viaje tan largo, ir, jugar en la noche y regresarme en la mañana. Ese desgaste así es muy pesado y yo también debo cuidar mi cuerpo. Este verano ya las competencia volvieron a la normalidad y yo me tengo que reportar es hasta septiembre, por eso aprovecho de venir y entrenar y jugar con la Selección”, explicó.

Echenique, quien viene de jugar con los Wizards en la pasada edición de la Liga de Verano de la NBA, dijo que Barranquilla es la casa de la Selección.

“Seguimos con la ilusión. Venimos aquí a competir. Ese es el carácter de los colombianos, que debemos sacar la casta siempre. Nada mejor que jugar en casa, jugar en Barranquilla, que es la casa de la Selección tanto en fútbol como en baloncesto. México será por fuera, el público allá irá, pero también se debe mostrar carácter en escenarios así y con todo en contra”, manifestó.