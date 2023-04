Las razones por las que Colombia no estará en la Serie del Caribe 2024

Enrique Rojas citó que fuentes de Nicaragua y Curazao le confirmaron su presencia; mientras Orlando Palma, precisó que estos países hicieron mejores ofertas.

Jimmy Char, gerente general de la selección Colombia que estuvo en el Clásico Mundial de Béisbol y ex presidente de la Federación Colombiana de este deporte, precisó en una charla con EL HERALDO que Curazao y Nicaragua se adelantaron al pago de 200 mil dólares (900 millones de pesos) que pidió la Confederación Profesional de Béisbol del Caribe para ser invitados a la Serie.

Los invitados llegan por una propuesta de la organización de los Marlins de Miami, donde se hará el torneo, afirmó Jimmy Char. “La Confederación está apostando que jugar en Miami va a engrandecer la Serie del Caribe. Con esa premisa decidieron aceptar las condiciones que le puso Miami para poder participar con otros invitados. Porque los equipos de allá, los socios, no pagan esa plata. Al contrario reciben dinero para ir. No valía la pena pagar esa cantidad de dinero para participar y no había ningún estímulo económico a los que participan. No valía la pena perder esos 200 mil dólares”.