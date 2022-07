“Estamos muy motivados con el equipo”: Nairo Quintana

“Mandamos dos corredores en fuga que más adelante me ayudaron a colocarme y me alimentarme. Al final pude llegar con ellos. La pena que no tuvimos otro hombre para acelerar arriba tras el llano y entraron hombres importantes en la general como Thomas y Gaudu, que son importantes para la general. Si hubiesen quedado solos habría sido más favorable”, señaló.

Pese a ello, Quintana señalo que fue “un buen balance” en la etapa y se aferró a la regularidad para seguir adelante.

“Con el equipo estamos muy motivados. Cuando vinimos al Tour dijimos que somos competitivos. A los que dicen que sumamos puntos en carreras pequeñas les estamos demostrando que también lo hacemos en las grandes, en la París-Niza, en Cataluña y otras. Somos un equipo competitivo, merecemos estar en el World Tour y vamos a llegar”, señaló.

Quintana indicó que Arkea es “un equipo joven” que “está aprendiendo” y en esa labor dijo que él aporta “la experiencia para acelerar el proceso”.