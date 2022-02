“Espero jugar muchos años en el Barceloca”: Aubameyang

El delantero Pierre-Emerick Aubameyang explicó, en su presentación como nuevo jugador del Barcelona, que se ve “muchos años jugando” en el equipo azulgrana, a pesar de que el contrato que ha firmado hasta junio de 2025 tiene una opción de salida en junio de 2023.



“Estar muchos años aquí es lo que espero y lo que sueño”, añadió el jugador gabonés, cuya cláusula de rescisión asciende hasta los 100 millones de euros.



El jugador procedente del Arsenal de Mikel Arteta, con el que admitió que su relación no finalizó de la mejor manera, se definió “como un delantero rápido” y espera “ayudar al equipo con muchos goles”, aunque no se atrevió a pronosticar una cifra.



‘Auba’, de 32 años, ha disputado 15 partidos con Arsenal este curso, en los que ha marcado cuatro goles y ha dado una asistencia. Pero la pérdida de confianza por parte del técnico español ha provocado que no juegue un partido desde el 6 de diciembre.



De todas maneras, el delantero gabonés, que se ha hecho socio del Barsa, dijo que está “preparado para volver a jugar” cuanto antes, por lo que podría debutar este domingo ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou si Xavi Hernández lo considera oportuno.



Precisamente, Aubameyang admitió haber hablado con el entrenador, quien lo ve “jugando de ‘9’, pero admitió que si lo necesita “en la banda no habrá problema”.



El atacante africano también habló sobre Ousmane Dembélé, con el que comparte amistad desde que coincidieron en el Borussia Dortmund.



En las últimas semanas, el jugador francés está pasando por una situación complicada tras no aceptar la oferta de renovación del club y las salidas que se le ofrecieron en el último mercado de invierno.



“Ousmane (Dembélé) se está entrenando muy bien y como amigo suyo espero que el club y él encuentren una solución. Es un jugador fantástico, pero no puedo decidir yo sobre esta situación”, dijo Aubameyang.



El presidente Joan Laporta acompañó en la rueda de prensa al jugador gabonés, de quien se deshizo en elogios: “Ha mostrado sus ganas de venir a jugar al Barsa y para nosotros esto es fundamental, estamos muy contentos tanto mi junta como yo. Queremos que se cumpla todo el contrato y por las sensaciones que tenemos estamos seguros que pasará”.



En este sentido, el máximo mandatario de la entidad añadió que “cuando el club tenga las financias más saneadas será agradecido con las personas que están ayudando al Barsa”, en referencia a un futuro incremento del salario de Aubameyang, que ha visto reducida ostensiblemente la cifra que cobraba en el Arsenal.



Preguntado por la posibilidad de fichar a Erling Haaland en el mercado de verano, Laporta no desveló nada nuevo: “Estamos centrados en seguir luchando por la Liga y la Europa League, pero el área de fútbol y la secretaría técnica están trabajando para incorporar jugadores que puedan ayudar al Barça. Procuro vivir de realidades, aunque soy un romántico”.



Además, el asesor del área deportiva Jordi Cruyff, que también estuvo presente en la rueda de prensa, anunció que desde la secretaría técnica del club azulgrana “la siguiente obsesión son las renovaciones y empezar a concretar cosas de cara a junio”.



Al finalizar el acto, Aubameyang salió al terreno de juego del Camp Nou con la indumentaria del Barcelona para hacer la tradicional sesión de fotos dando toques al balón, aunque esta vez no hubo público en el estadio azulgrana porque el club decidió no abrir las puertas a los aficionados.