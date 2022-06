“Esperemos que Lorenzo pueda darnos ese cambio de chip”: Álvarez Balanta

Éder Álvarez Balanta se unió a las voces de apoyo por la llegada de Néstor Lorenzo como entrenador de la selección Colombia, noticia que fue anunciada el pasado jueves por la noche.

“En lo que puede mejorar es que es un proceso nuevo, un ciclo nuevo. Cuando las cosas no salen de la manera que uno quiera, los cambios traen cosas positivas. Ellos vienen con mucha motivación de hacer las cosas bien. Esperemos puedan darnos ese cambio de chip para poder ir al Mundial, que es el objetivo”, explicó en rueda de prensa el futbolista.

“Desde el momento en el que él trabajaba en el cuerpo técnico de (José) Pékerman ya era participe de lo que significaba plantear el equipo, estudiar los rivales. Es una persona que tiene la información suficiente para hacerse cargo de la Selección, obviamente será su primera experiencia en un combinado, pero esperemos que todo salga de la mejor manera”, añadió.

Aunque está contento por la llegada del argentino, aclaró que hay que darle tiempo para que se pueda ver reflejada su idea de juego en el campo.

“Lo único que yo les puedo decir es que le den tiempo. Hay que esperar y ver cómo se acopla él. Todos tenemos mucha expectativa. Obviamente existen recelos por todo lo que ha pasado en el proceso pasado. Esperemos que su proceso sea muy positivo y que al final de cuenta terminemos felices y podamos cumplir con todos los objetivos”, señaló el volante.

Del mismo modo, el futbolista del Brujas de Bélgica se refirió a la noticia de que Luis Amaranto Perea será uno de los asistentes del argentino en ‘la Amarilla’.

“Es algo muy positivo, por lo que él representa a la selección Colombia como jugador y posteriormente en lo que ha sido su proceso de entrenador. Tendrá la oportunidad de llegar a una forma más directa al camerino y poder hablar de buena forma las cosas que pasen”, manifestó el futbolista.

Por otro lado, el ex jugador de River Plate se refirió a lo que fue el “fracaso” de no clasificar al Mundial de Catar 2022.

“El no ir al Mundial fue un fracaso. Hubo una suma de situaciones que no se hicieron de la mejor manera. Los directivos, cuerpos técnicos, jugadores, todos tomamos la responsabilidad por este fracaso. Ahora empezaremos a pensar en el próximo Mundial y en hacer una buena Copa América”, puntualizó el mediocampista.

El bogotano, de 29 años, habló de lo que ha sido su ausencia en algunas convocatorias y lo que le puede aportar al combinado patrio en este juego amistoso contra Arabia, el próximo domingo, a partir de las 12 del mediodía, hora colombiana.

“Si en algún momento no he tenido la posibilidad de estar en la Selección o tener la continuidad que un jugador desearía, yo me hago responsable. En momentos tuve lesiones que me alejaron del equipo, el hecho de estar en Ligas que no son tal altamente competitivas como otras tal vez también ayudó para que no estuviera en el equipo”, comentó el deportista.

“Yo lo que puedo aportar es lo mismo que aporto en mi equipo. Desde hace un tiempo me vengo desempeñando como volante central. Puedo aportar agresividad, equilibrio, que son mi fuerte y lo que me ha hecho tener una campaña exitosa en Europa”, añadió.

Por último, Éder dijo cómo se le recibió a los jugadores más jóvenes, los cuales son bastantes en esta convocatoria para el juego amistoso.

“Se les ha recibido muy bien a los jóvenes. En mi experiencia cuando llegué a la Selección lo hicieron muy bien. Los jugadores que llegan lo hacen con una gran ilusión y con la esperanza de poder aportar. Los recibimos con los brazos abiertos y con la esperanza de que puedan adaptarse a la Selección de la mejor manera”, finalizó Balanta.