“Es un partido que se juega a muerte”: Luis Fernando Muriel

En la Selección Colombia se vive un buen ambiente mucho más fresco. A pesar de la presión y la ansiedad que rodea a ‘la Amarilla’, previo al duelo decisivo de este martes ante Venezuela, donde se jugarán el cupo al repechaje para seguir soñando con ir al Mundial de Catar, los jugadores del combinado patrio se sienten más liberados, gracias al triunfo frente a Bolivia, donde cortaron una racha negativa de siete juegos sin ganar y sin anotar en la Eliminatoria Sudamericana.

Ganar ante ‘la Verde’ más que una obligación era una necesidad. Y no era vencer de cualquier forma, era hacerlo como se hizo, con autoridad, con goles, superando al rival de principio a fin, para así ir recuperando sensaciones, pero ante todo confianza, algo que se había perdido por esa racha atípica del destino que hoy tiene a Colombia con pie y medio fuera de la máxima cita orbital.

Así lo ve Muriel, titular ante Bolivia, quien reconoció que con el triunfo en la jornada anterior se quitaron un ‘piano de encima’ y recuperaron la tranquilidad, muy necesaria antes de encarar la ‘final’ ante Venezuela.

“Sabíamos lo importante que era romper esa sequía y lo que generaba para nosotros el hecho de no marcar goles. Nos quitamos ese peso grande de encima con el gol de ‘Lucho’ (Luis Díaz) y estuvimos mucho más tranquilos, haciendo el juego que nos identifica y marcando goles. Era un juego muy importante para nosotros, primero, porque de ganarlo nos mantendría con vida, y, segundo, porque ganándolo de la forma como lo hicimos nos generaría mucha confianza de cara a esta ‘final’ ante Venezuela, donde nos jugamos todo. Felices porque se hizo un buen partido y llenos de confianza y fe de cara al que se viene”, expresó este sábado en rueda de prensa el delantero atlanticense del Atalanta de Bérgamo.

En lo individual no fue el mejor partido de Muriel. El atlanticense no fue tan decisivo y estuvo controlado por la férrea marca boliviana. El jugador lo reconoce, pero da la explicación de por qué no tuvo una mejor participación.

“He jugado en todas las posiciones de ataque, siempre entregando lo mejor. Ante Venezuela fue el primer partido que jugué solo en ataque. Un partido raro para mí, porque Bolivia planteó un partido rígido, con muchos hombres en el centro, y el margen de maniobra mío era muy limitado. Lo importante es que al final el equipo hace un buen partido y se logran tres puntos decisivos”, manifestó.

Independiente de lo que esté en juego, los partidos ante Venezuela son ‘clásicos’, y este no será la excepción. La rivalidad que existe entre ambos países es evidente y los jugadores lo tienen claro. Muriel asegura que espera a una Venezuela muy ofensiva, muy metida en el estilo de juego que identifica a su entrenador, el argentino José Pékerman, exseleccionador de ‘la Amarilla’.

“Es un partido que se juega a ‘muerte’, por esa rivalidad que existe. Por el conocimiento del profe Pékerman, será más duro aún. El profe Pékerman siempre sale a buscar los partidos y a ganarlos. Esperamos a una Venezuela que va a proponer, que va a buscar el partido, porque no tiene nada que perder”, dijo.

“Las ganas, el deseo y la actitud no es negociable para este partido. Es lo principal y es lo que esta Selección Colombia va a poner en el campo”, agregó.

Muriel no entró a analizar las posibles variantes de Colombia para este juego, pero se ilusiona, como todos, con una pareja James-Quintero en el medio. Sea posible o no, el delantero atlanticense no se cortó en elogios para los dos creativos colombianos.

“El tener dos jugadores en el campo como James y Quintero te genera un mundo de posibilidades al momento de jugar. De esos pies sale mucha magia. Siempre estaremos contentos de tenerlos y mucho más juntos”.

Por último, el atacante atlanticense dejó claro que para ellos no será ventaja el tener más horas de descanso que su rival, que tendrá 24 horas menos de descanso y un viaje largo de por medio. Los clásicos son clásicos y se asumen como tal, sin importar factores externos.

“Sabemos que Venezuela tiene menos tiempo de descanso, que tienen encima el viaje desde Argentina, que es largo. Pero cuando se juegan este tipo de partido estos aspectos pasan a un segundo plano. Cuando saltemos al campo ambos equipos saldrán con ganas y ánimos de ganar, porque es un clásico”, concluyó.