“Junior no quiere pagar por Rafa Pérez y si no pagan, no se irá”: Fassi

El dirigente argentino aseguró que la decisión pasa por un tema económico, y es que el cuadro rojiblanco no quiere pagar la suma que el onceno Matador pidió por el central.

“¡No tiene que volver porque no se fue! ¡Es de Talleres! ¿Y la revisación médica? ¡Si hizo toda la pretemporada! Junior no quiere pagar y si no pagan, no se irá”, afirmó Fassi.