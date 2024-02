Periodista argentino le dice chupamedias y le da con todo a Juanfer Quintero

El popular y controversial periodista argentino Flavio Azzaro llamó “chupamedias” a Juan Fernando Quintero y le dio hasta con el balde, a través de su canal de Yotube, por un comentario que el volante colombiano hizo en una publicación del presidente de Racing de Avellaneda, Víctor Blanco.

“Eres el mejor”, escribió Quintero en el post de Blanco.

“¿Hay algo más chupamedias que un jugador de fútbol le ponga ‘eres el mejor’ al presidente del club?”, expresó Azzaro.

Pero las críticas despiadadas de Azzaro sobre ‘Juanfer’ aparecieron con más fuerza en un video de 21 minutos. El comunicador social argentino le dedicó todo ese tiempo a dispararle al mediocampista antioqueño.

En el comienzo de su discurso contra Quintero, Azzaro explica que el futbolista paisa se molestó con él porque antes del clásico entre Racing e Independiente, consideró que no debía ser tenido en cuenta en el onceno titular de ‘la Academia’.

“Juanfer Quintero es un futbolista que está enamorado de él, que cree que todas las jugadas hay que hacerlas difíciles, que en todas las jugadas hay que hacer un pase al vacío o un pase gol. No se puede jugar en cámara lenta y venir a robarle la pelota a los centrales. El clásico ante Independiente lo juego sin ‘Juanfer’ Quintero”, manifestó Azzaro.

El clásico ante Independiente lo juego SIN Juanfer Quintero.



El mismo equipo que le ganó a Newell’s con Almendra por Miranda.



Acá la reacción: https://t.co/P2a41wHEr7 pic.twitter.com/YQrqaLGwD7 — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) February 18, 2024

Luego de la victoria 1-0 de los albicelestes en el duelo de Avellaneda, ‘Juanfer’ Quintero se sacó la espinita y retuiteó la opinión preclásico de Azzaro, lo cual no le cayó nada bien al comentarista.

“A mí lo que me importa es Racing. Vos a Racing no le diste nada todavía, Juanfer. Entonces yo sé que vos venís con el chip de que en River saliste campeón, sos ídolo. Sos ídolo en River. En Racing hasta ahora no sos nada. Ojalá salgas campeón, le hagas goles a Independiente, a Boca, a River. Y ahí serás considerado de alguna u otra forma un jugador por el cual haya que tener predilección o más paciencia. Yo no tengo por qué tener paciencia para con vos, sino que además tengo que ser muy exigente con vos, porque sos el que más plata gana”, expresó el argentino.

“Yo quiero –continuó Azzaro— en Racing jugadores que jueguen pura y exclusivamente para darle alegrías a la gente. Ganar. Y desde mi humilde opinión lo que veo es que, y encima, me guío por lo que pensaba tu técnico, el que más alegrías le dio a River, Marcelo Gallardo, que vos no estás para jugar 90 minutos. No estabas para jugar 90 minutos hace cinco años, no estás para jugar 90 minutos ahora. Pero no porque a mí no me gusta el buen fútbol, o porque yo sea un boludo que no vea que vos jugás bien a la pelota, que tenés cosas interesantes, que tenés magia, pero con la magia no se ganan campeonatos. Se necesita también otro tipo de cosas para poder llegar al objetivo. No significa que no tengas que estar en el plantel, o que no te quiera, me gusta que estés en Racing, pero 30 minutos. Ya con el partido ya roto, sin la necesidad de que los 11 tengan que intentar recuperar la pelota. Con el partido roto, ganando o perdiendo”.

Azzaro, hincha declarado de Racing, considera que Quintero solo tiene tanque y fútbol para 30 minutos por partido y que hasta ahora ha pateado muy mal los tiros libres en Racing.

“Desde que llegaste a Racing, la variante de la pelota parada, no la veo con vos, no la estás ejecutando bien. El fútbol argentino de hoy es mediocre, hace que muchos crean que porque vos tocás tres o cuatro pelotas ya sos Maradona. Yo no vi hasta ahora, como algunos otros sí, un Juanfer Quintero en Racing impresionante, totalmente determinante. Que el hincha aplauda al que quiera, yo no”.