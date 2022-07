Cardenio Fernández reflota en los 100 metros libres

Camilo Marrugo sigue especializándose en el estilo mariposa. La noche del viernes en la final de los 100 metros mariposa sus brazos salieron del agua con mucha potencia gracias a su envergadura (1,91 metros) para marcar el carril y antes de la doble piscina logró estar cerca de dos tiburones: David Arias, de Risaralda, y el barranquillero Esnider Reales, representante de Antioquia.

En el giro y rumbo a los últimos 50 metros, Arias, de 26 años, y Reales, de 29 años, apelando a la patada de delfín dejaron a Marrugo. El risaraldense se impuso con 54 segundos 17 centésimas. Reales llegó segundo (54.20) y Marrugo, tercero (54.41).

Una medalla de bronce que no sabe a poco y que se mide desde la marca de las manecillas del reloj: 30 centésimas más rápido. En la prueba de la categoría paró el tiempo en (54.71). “Eso es una mejoría grande, más en una especialidad que no es la fuerte de él. Está aprendiendo. Estuvo bien. Los que le ganaron sabían que no podían dejarse superar de un joven de 20 años. Camilo con esto marca que es el futuro de la mariposa en Colombia”, dice Eduardo Movilla, entrenador de la Academia de la Liga de Natación del Atlántico.

Camilo Marrugo ha estado en seis finales de las cuales ganó los 50 metros mariposa, 50 metros libres en las categorías más de 17 años y la abierta, más los dos terceros lugares en los 100 metros mariposa.

Este sábado en la final de B, el barranquillero Juan Diego Celis, de la Liga de Natación del Atlántico, disputará la final de los 100 metros libres tras parar el cronómetro con un noveno lugar en la prueba eliminatoria con 52.75. Cardenio Fernández y Camilo Marrugo compitieron en la final abierta de los 100 metros libre. En esta prueba Cardenio se colgó la medalla de plata (50.78) y Marrugo, bronce (51.37) tiempos extraoficial.