El mausoleo de Pelé abre sus puertas rodeado de fútbol

Con césped sintético en el suelo, fotografías de aficionados en las paredes y hasta un acceso directo al cielo, el mausoleo con los restos mortales de ‘O Rei’ Pelé abrió sus puertas al público este lunes en la ciudad brasileña de Santos.



La peregrinación para visitar al mítico delantero brasileño ya ha comenzado en el Memorial Necrópole Ecumênica, considerado el cementerio más alto del mundo, con un acto que contó con la presencia de su hijo Edinho y de varios de sus hinchas más incondicionales.



DOLOR Y ORGULLO



“Todavía sentimos mucho dolor, le echamos mucho de menos, pero también sentimos mucho orgullo y alegría por todo ese cariño y reverencias que viene recibiendo”, dijo Edinho en declaraciones a la prensa a las puertas del mausoleo donde descansa su padre.



El triple campeón mundial reposa en una sala que respira fútbol por los cuatro costados. A la entrada, dos estatuas de latón de la figura de un Pelé vestido de corto y sonriendo anticipan la majestuosidad del lugar.



Con una luz tenue, las paredes están hechas con fotografías de aficionados, dando la impresión de estar dentro de un estadio.



El suelo es césped sintético y en las esquinas están expuestas las tres camisetas que cambiaron para siempre la vida de Edson Arantes do Nascimento: la del Santos, la de la selección brasileña y la del Cosmos de Nueva York.



“Es un momento memorable más para nuestra familia y para impulsar que nuestro rey sea eterno (...) El lugar se ha diseñado con mucho cariño y amor. Es noble, simple y muy agradable”, describió Edinho.



En el centro de la sala se encuentra la imponente tumba del rey del fútbol, de mármol, con detalles dorados, y escoltada por dos columnas hechas con espejos. Los cantos del sepulcro tienen la forma de la Copa del Mundo. En la parte inferior están esculpidos algunos momentos de su vida deportiva.



La tapa reluce desde todos los rincones. Hay una enorme cruz en relieve y en la parte de abajo aparece su nombre, la fecha de nacimiento (23 de octubre de 1940) y la de su fallecimiento (29 de diciembre de 2022).



ENTRADA AL PARAÍSO



Sobre la tumba se abre en el techo un rectángulo en azul claro fuertemente iluminado, imitando el cielo. Un acceso directo al Paraíso.



“Lo que más emocionó fueron las fotografías de los aficionados porque Pelé no se negaba nunca a sacar una foto. Ni aunque le retrasara para tomar un vuelo”, afirmó a EFE Cosmo Damião Cid, uno de los fundadores de la Torcida Jovem, grupo que anima al Santos desde 1969.



Cid señaló que sintió una emoción “muy grande” al entrar.



“¡Qué lindo homenaje! Es eterno. Parece que el pueblo le está abrazado. Todo homenaje para él es poco”, completó este hincha de 67 años, quien se enorgullece de haber compartido varios momentos de su vida con Pelé.



El mausoleo estará abierto para visitas entre las 09.00 y las 12.00 horas de la mañana y las 14.00 y las 18.00 de la tarde.



Para ello, es necesario registrarse antes en la página web del cementerio (memorialsantos.com.br/rei), pues solo se permite la entrada de 30 personas en el turno de la mañana y otras 30 por la tarde.



Inaugurado en 1991, el Memorial Necrópole Ecumênica es una idea del empresario argentino Pepe Altstut y está situado a unos 700 metros del estadio Vila Belmiro, donde Pelé se convirtió en leyenda con la camiseta del Santos.



El exfutbolista adquirió hace dos décadas un espacio en el cementerio, que ostenta un récord Guiness que lo reconoce como el más alto del mundo y en el que también fueron enterrados su padre, João Ramos do Nascimento ‘Dondinho’ y su hermano Jair.