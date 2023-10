Liverpool, ofendido con fallo del VAR: se ha dañado la “integridad deportiva”

Los ‘Reds’ fueron claramente perjudicados este fin de semana cuando el VAR no validó un gol legal de Luis Díaz que el linier había anulado por fuera de juego. La Premier League reconoció el fallo humano y los encargados de arbitrar el VAR en ese encuentro se distanciaron de los próximos encuentros.

“Entendemos las presiones con las que trabajan los árbitros, pero se supone que estas presiones se alivian, no se aumenta, con la existencia del VAR. Es insatisfactorio que no se diera suficiente tiempo para que la decisión correcta se tomara y por lo tanto no hubo intervención. Estos fallos han sido categorizados como un ‘fallo humano’ y es inaceptable. Esperamos que haya una revisión con total transparencia”, dijo el Liverpool en un comunicado.