El italiano Nardi sorprende a Djokovic y lo elimina de Indian Wells

Sin embargo, en la pista el italiano siguió muy concentrado y no cedió ante la tensión. Es más, conectó hasta doce golpes ganadores en al apertura de la manga final y solo permitió dos a Djokovic.

El serbio le anuló tres bolas de rotura en el segundo juego, pero cedió el servicio en el sexto, cuando Nardi se puso por delante 0-40 y concretó el 'break' en el 15-40 para escaparse 4-2.

Tuvo la fortaleza mental de consolidarlo, pese a afrontar un 0-30 en el juego siguiente, y selló la victoria más importante de su carrera por un definitivo 6-3. Dejó caer la raqueta al suelo y caminó hacia la red para estrechar la mano de Djokovic, quien le felicitó por la victoria en italiano.

El serbio también le reprochó por el comportamiento en el último juego, aparentemente en un error no forzado. "Non era giusto" (No era correcto), le dijo en italiano, antes de reiterar sus felicitaciones.

Con esta victoria, Nardi accederá el próximo lunes a las primeras cien posiciones del ranking mundial.

El italiano jugará los octavos de final contra el estadounidense Tommy Paul, número 19, que ganó este mismo lunes al francés Ugo Humbert.