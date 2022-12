El equipo San Salvador del Atlántico se consagró campeón en la Copa Claro

“La Copa Claro es muy importante porque me permitió jugar lo que más me gusta pero, además, me enseñó a practicar valores como respeto con mi familia y con mis compañeros de equipo”, afirmó Maydile Sánchez, participante de La Guajira.

La Copa Claro por Colombia tiene la intención de promover la equidad de género y valores como el respeto, solidaridad, tolerancia, honestidad, responsabilidad, justicia e igualdad, fuera y dentro de las cachas.

Además, en esta versión, logró que el 36% de los participantes fueran del género femenino, 200 niños y niños pertenecientes de comunidades indígenas, más de 900 de comunidades Afro, y cerca de 100 de poblaciones ROM y raizales.

“Estamos muy felices de haber impactado de manera positiva la vida de los participantes y de sus familias. La Copa Claro por Colombia no es un torneo deportivo. Hemos logrado que el fútbol sea el medio para transformar sus vidas y trabajar en temas clave de equidad de género, resolución pacífica de conflictos y empoderamiento. La conectividad y la tecnología son herramientas de inclusión social”, afirmó María Consuelo Castro, gerente de Claro por Colombia.