‘El Dibu’ toma de burla a Mbappé en los festejos en Buenos Aires

No le baja a las burlas. No le importa que la persona de la que se ría le haya hecho tres goles en una final y además le haya convertido un penal en la tanda de definición. El portero Emiliano Martínez no deja pasar momento para burlarse de Kylian Mbappé en medio de los festejos de Argentina luego de ganar la Copa del Mundo.