Desgarrador mensaje de esposa de Dani Alves: “he perdido pilares de mi vida”

Según han informado fuentes cercanas al centro, tras una breve estancia en el departamento de ingresos de la prisión, los responsables de Brians 2 le han asignado una celda en el módulo 13, que suele albergar a la mayoría de investigados o condenados por delitos contra la libertad sexual.

Ante la grave situación legal que atraviesa el futbolista, su esposa, la reconocida modelo Joana Sanz, expresó a través de redes sociales los dramáticos momentos que atraviesa. Por ello, pidió respeto a la prensa.

“Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido”, escribió en su cuenta de Instagram.

“He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias”, agregó.

Luego del traslado, la modelo expresó: "Corazón, aguanta tanto dolor por favor".