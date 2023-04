El Consejo del Fútbol reclama más claridad en la regla de las manos

Según informó la Uefa este martes, este órgano consultivo de reciente creación celebró su primera reunión en su sede en Nyon (Suiza), donde sugirió que el criterio arbitral de las competiciones de Uefa se aplique en las competiciones domésticas en Europa y elaboró también una serie de recomendaciones para un mejor cumplimiento de las reglas de juego, y reclamó aclaraciones sobre las manos.

El Consejo recomienda que la Uefa aclare que no debe señalarse infracción por una mano de un jugador si el balón viene desviado previamente de su propio cuerpo y, en particular, cuando el balón no se dirige hacia la portería.

También que no todas las jugadas de mano conlleven automáticamente una amonestación después de cada disparo a puerta, como prevén las directrices actuales.

Asimismo, anima a los árbitros a ser más decisivos para amonestar a los jugadores que tengan un comportamiento antideportivo, especialmente cuando intenten engañar al árbitro fingiendo una lesión o simulando haber recibido una falta.