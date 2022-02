El colombiano Juergen Elitim se siente feliz por su momento en España

El futbolista colombiano Juergen Elitim, centrocampista del Deportivo, se mostró "feliz" en el conjunto gallego, pero evitó pronunciarse al ser preguntado sobre su futuro después de que el responsable del área deportiva del club le considerara un jugador estructural y reconociera su intención de ampliar el contrato una vez concluya esta temporada de cesión.



"Estoy feliz en el Deportivo, contento, cómodo, me siento bien y querido. Mi mente está puesta en el partido a partido, en el objetivo con el equipo, en el ascenso, y del futuro ya tomaremos la decisión", dijo el futbolista de nacionalidad colombiana fichado por el club británico Watford.



La semana pasada, el secretario técnico del club gallego, Carlos Rosende, reveló su intención de llegar a un acuerdo con el Watford para retener al centrocampista en el caso de lograr el ascenso a LaLiga esta temporada.



"Desde el momento de su incorporación ha habido una comunicación fluida con el Watford y abordaremos su situación en esta recta final de la temporada. Cuando lo firmamos, entendimos que tenía que ser un jugador importante en este equipo por su calidad, capacidad y carácter. Tiene mucho futuro por delante. Tenemos muy buena sintonía", dijo Rosende.



Juergen es uno de los titulares indiscutibles en el Deportivo en Primera Federación y el pasado fin de semana marcó un gol desde fuera del área en el partido con el Real Unión de Irún, aunque ese tanto no evitó la primera derrota de los blanquiazules en el estadio de Riazor esta temporada.



"Lastimosamente no nos acompañó el resultado, pero estoy encantado de haber marcado mi primer gol con esta camiseta", declaró el futbolista.



El centrocampista consideró que "el equipo ha superado con normalidad" ese primer traspié como local y ya piensa en "los nuevos retos" que tiene por delante, como el partido del domingo ante la SD Logroñés en el estadio Las Gaunas y el del miércoles que viene ante su inmediato perseguidor, el Racing de Santander, que fue aplazado a finales de enero.



"El partido contra el Racing todos lo queremos jugar, es importante para nuestra temporada, pero primero está Logroño", precisó Juergen Elitim.