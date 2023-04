El colombiano Christian González, seleccionado por los New England Patriots

El esquinero de origen colombiano Christian González fue seleccionado este jueves por los New England Patriots en el decimoséptimo turno de la primera ronda del Draft de la NFL 2023 que se desarrolla en Kansas City (Missouri, EEUU).

“Estoy muy emocionado por esta oportunidad que significa mucho para mí y para Colombia, donde nació mi papá; estoy muy feliz de estar aquí”, dijo González al tiempo que se abrió la chaqueta blanca para dejar ver el forro decorado con los colores de la bandera colombiana, luego de ser reclutado.



El defensivo, que tiene doble nacionalidad, colombiana y estadounidense, estará a las órdenes del entrenador Bill Belichick, ganador de seis anillos de Super Bowl.

Leer más: Titanes de Barranquilla ya está listo para su debut en el Elías Chegwin

González tiene 20 años. En el fútbol colegial jugó en los Colorado Buffaloes en sus dos primeros años, en 2022 actuó para los Oregon Ducks, equipo con el que destacó con 35 'tackleadas', siete pases defendidos y cuatro intercepciones, que lo convirtieron en uno de los mejores en su posición.



En el pasado NFL Scouting Combine 2023, el esquinero de los Oregon Ducks impresionó a los entrenadores de la NFL al registrar 4.38 segundos en la carrera de 40 yardas, velocidad que lo hace ideal para cumplir con la cobertura hombre a hombre.



Christian nació en Carrollton (Texas, EEUU). Su padre, el colombiano Héctor González, jugó baloncesto con los Piratas de Bogotá entre 1996 y 2000; gracias a su talento deportivo obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Texas, donde creció su hijo.



Al igual que el esquinero y su padre, su hermana Melissa, también nacida en Estados Unidos, se convirtió en atleta. Es especialista en los 400 metros con vallas, competencia en la que representó a Colombia en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio en la que fue eliminada en la semifinal.

González a New England El colombiano Christian González jugará para los New England Patriots, el equipo más ganador en la historia de la NFL. El cornerback de Oregón estaba proyectado como el mejor jugador de su posición de toda la clase del Draft de 2023 ¡Sigue el directo!: https://t.co/0lBXLjlxlR pic.twitter.com/fnYD8THFJT

González se une a los tres colombianos que han llegado a la NFL. El primero fue Jairo Peñaranda, excorredor de Los Angeles Rams en 1981, y de los Philadelphia Eagles en 1985.



Le siguió Fuad Reveiz expateador de los Dolphins (1985-1988), Chargers (1990) y Vikings (1995).

Lea también: Aryna Sabalenka, número dos del mundo, será la rival de Camila Osorio

El más reciente fue el excentro Fernando Velasco, quien jugó para Titans (2008-2012), Steelers (2013) y Panthers (2014-2015), con los que estuvo en el Super Bowl 50 que perdieron ante los Denver Broncos.

With the 17th pick in the #NFLDraft , New England selects… @chrisgonzo28 ! : NFLN/ESPN/ABC pic.twitter.com/C0LPXX396Z

Con los New England Patriots, González tendrá la oportunidad de demostrar que es un esquinero capaz de jugar a un alto nivel en la NFL. Hay muchas expectativas de que el ex Duck pueda ser un jugador de impacto instantáneo.

Christian Gonzalez finally shows @melissastark what is on the inside of his jacket #NFLDraft pic.twitter.com/lICbRAtzXO