Titanes de Barranquilla ya está listo para su debut en el Elías Chegwin

El fin de semana inicia con aroma de baloncesto. Los Titanes de Barranquilla tienen todo preparado para iniciar su trasegar en una nueva temporada del básquet colombiano cuando se enfrenten, este viernes, desde las 8:00 p.m., en el coliseo Elías Chegwin, ante los Corsarios de Cartagena.

Un clásico rival para lo que siempre ha sido una fiesta deportiva. Los vigentes campeones presentaron al equipo, en la mañana de este jueves, ante los medios de comunicación, y confirmaron que se ha conformado un grupo joven que podrá pelear —una vez más— por el campeonato.

“Estamos con la expectativa de salir campeones. No quisimos gastar mucho presupuesto este semestre para priorizar la segunda parte del año en donde tendremos torneo internacional. Por lo tanto, tomamos la decisión de ayudar a nuestro departamento formando jugadores que puedan representar al Atlántico en los próximos Juegos Nacionales. Creo que tendremos un equipo a la altura de lo que pide la afición”, destacó Alberto Caparroso, presidente del club.

En medio de la presentación del equipo también hicieron acto de presencia el argentino Jorge Aguerre, más reciente contratación estelar de Titanes, y el samario Soren De Luque, uno de los pocos que continúan con respecto a la campaña anterior.

“Estamos entrenando duro. Confiamos en el trabajo del profesor Tomás Díaz que es bastante importante y sobretodo en la experiencia de los jugadores que vienen de afuera. Una persona me dijo que uno tiene que ser un líder en todo momento, eso estoy intentando ser. No saldremos a ver qué pasa, sabemos que somos competitivos”, destacó Soren De Luque.

“Me he encontrado una organización de primera que me ha tratado muy bien. Conocía el equipo al ver como vienen creciendo internacionalmente, hablé con uno o dos jugadores que ya han pasado por aquí y no fue difícil tomar la decisión. El baloncesto colombiano está creciendo exponencialmente. Ya quiero arrancar el torneo y comenzar a crecer con el trasegar del campeonato”, fueron las palabras de Federico Aguerre

EL HERALDO pudo confirmar que Titanes de Barranquilla sigue en busca de un refuerzo extranjero más que vendría desde Argentina. Así mismo, el entrenador Tomás Díaz no seguirá como el estratega principal del departamento de Cundinamarca para los próximos Juegos Nacionales 2023.

El equipo barranquillero debutará este viernes, desde las 8:00 p.m., en el coliseo Elías Chegwin, ante los Corsarios de Cartagena. La boletería tendrá un valor de 10.000 pesos y se podrá adquirir en las plataformas digitales de Tu Boleta o en las taquillas del recinto.

Roster completo:

José Lozano #1 Alero (Colombia)

Soren Deluque #6 Ala Pivot (Colombia)

Jerson Quintana #7 Escolta (Colombia)

Samuel Seoanes #8 Base Escolta (Colombia)

Alejandro Torrenegra #9 base – escolta (Colombia)

Juan Ignacio Laterza #10 base (Argentina)

Ernesto Oglivie #11 Ala Pivot (Panamá)

Diego Altamiranda #12 Ala-Pivot (Colombia)

Andrés Carmona #15 Alero (Colombia)

Orlando Palma #16 Pivot (Colombia)

Juan Armenteros #17 Alero (Colombia)

Edwin Ochoa #19 base (Colombia Venezuela)

Federico Aguerre #27 Ala-Pivot (Argentina)

Cuerpo Técnico

Coach: Tomás Díaz

Asistente Técnico 1: Francisco Borsati

Preparador Físico: Carlos Gálves.

Kinesiólogo: Donován Imitola

Utilero: Jainer Ruíz

Formato de la liga

La División Profesional de Baloncesto Colombiana ha confirmado por medio de sus plataformas oficiales que serán 10 los equipos que pelearán por el máximo galardón en esta edición. Búcaros de Bucaramanga, Caribbean Storm de San Andrés, Cimarrones del Chocó, Corsarios de Cartagena, Piratas de Bogotá, Team Cali y Titanes de Barranquilla, repiten con respecto a la temporada anterior.

Cafeteros de Armenia —jugarán en Rionegro—, Motilones del Norte y Sabios de Manizales —jugarán en Palmira—, volverán a la lista de participantes después de ausentarse en el torneo que finalizó el pasado noviembre.

La competencia se jugará en la modalidad local-visitante y contará en su primera fase con dos conferencias de cinco equipos respectivamente. Titanes se codeará junto con Búcaros, Corsarios, Motilones y Piratas —uno de los únicos equipos que le arrebató una victoria en el pasado calendario— en el primer grupo.

La conferencia B será disputada por los conjuntos de Cimarrones, Caribbean, Cafeteros, Sabios y Team Cali. Cada uno de los partidos tendrá acceso al público en general. Los cuatro primeros de cada conferencia avanzarán a lo que serían los cuartos de final.

Esa segunda ronda, así también como las semifinales, se disputarán al mejor de tres encuentros. Posterior a ello, el título será para el equipo que se impongan en una serie al mejor de cinco cotejos en las finales.