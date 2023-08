Egan Bernal correrá la Vuelta a España

El pedalista colombiano, ganador del Tour de Francia en 2019, compartirá equipo con Thymen Arensman, Jonathan Castroviejo, Laurens De Plus, Omar Fraile, Filippo Ganna, Kim Heiduk y Geraint Thomas. Su compatriota Daniel Felipe Martínez, que desde la próxima temporada competirá con el Bora, no fue incluido en la nómina.

Egan Bernal irá a la Vuelta a España en un papel de gregario, en el que buscará seguir mejorando su condición y, tal vez, pelear por la victoria en alguna de las etapas de la carrera, la cual será del 26 de agosto al 17 de septiembre.