Eden Hazard se retira de la selección de Bélgica

El hasta ahora capitán de Bélgica y atacante del Real Madrid, Eden Hazard, de 31 años, anunció este miércoles su retirada del combinado nacional tras la temprana derrota en el Mundial de Qatar, donde los ‘Diablos Rojos’ no superaron la fase de grupos.



“Una página se pasa hoy. Gracias por vuestro amor. Gracias por vuestro apoyo sin igual. Gracias por toda esta felicidad compartida desde 2008. He decidido poner fin a mi carrera internacional”, publicó este miércoles el futbolista en su cuenta de Instagram.



El jugador, que en enero cumplirá 32 años y cuyo rendimiento con la selección había generado críticas en los últimos tiempos, manteniéndose como titular mientras que apenas tenía minutos en el Real Madrid, aseguró en ese mismo mensaje que “la sucesión está lista” y que echará de menos la selección.



Hazard ha disputado 126 partidos como internacional en 133 convocatorias en los últimos 14 años con la selección, con la que debutó el 19 de noviembre de 2008, con 17 años, y ha marcado 33 goles.



Tras conocerse la noticia, la Federación belga publicó un mensaje de agradecimiento en Twitter: “Todo lo mejor, capitán”.



La Federación insertó también un vídeo de 2018 con Hazard celebrando en la Grand Place de Bruselas ante miles de aficionados el tercer puesto logrado entonces en el Mundial de Rusia, el mayor éxito futbolístico de Bélgica hasta el momento.



La retirada de Hazard del combinado nacional llega tras el fiasco mundialista, donde Bélgica ganó a Canadá (1-0), perdió contra Marruecos (0-2) y empató contra Croacia (0-0) pero no logró acceder a los octavos de final.



El capitán, que había sido titular en los dos primeros encuentros, fue suplente en el tercero, disputando sólo los últimos 15 minutos. Su rendimiento en todo el torneo ha estado lejos de su desempeño en tiempos pasados, cuando era desequilibrante.



“Algunos de sus encuentros quedarán grabados en la memoria de los belgas durante mucho tiempo, en particular sus octavos de final contra Hungría en 2016, marcados por un gol brillante, o su actuación de cinco estrellas contra Brasil dos años después en el Mundial”, resume el diario local DH Les Sports.



Fue de cara a esa Eurocopa de 2016 cuando el entonces seleccionador, Marc Wilmots, le entregó el brazalete de capitán en 2015. Hazard deja los Diablos Rojos como el cuarto jugador con más partidos como internacional de la historia de Bélgica, por detrás de Jan Vertonghen (145), Axel Witsel (130) y Toby Alderweireld (127).



Inició su carrera como profesional en la campaña 2007-2008 en el Lille francés, donde ya jugaba en las categorías inferiores. Militó durante cinco temporadas en la primera categoría, proclamándose campeón de liga y copa en 2011.



En 2012 fichó por el Chelsea, donde jugó siete años y se confirmó como un jugador de una clase extraordinaria, ganando dos ediciones de la Liga Europa (2013 y 2019) y otras dos de la Premier (2015 y 2017), entre otros logros, para recalar finalmente en el Real Madrid en la campaña 2019-2020, cumpliendo así uno de sus sueños deportivos.



Hazard llegó como estrella al club blanco, pero tres años de lesiones y el bajo rendimiento una vez aparentemente recuperado le han relegado a un segundo plano en el equipo de Carlo Ancelotti, donde apenas tiene minutos y su continuidad también está en entredicho.



El “adiós” del capitán sigue a la salida del seleccionador durante los últimos seis años, el español Roberto Martínez, y pone fin a la llamada “generación de oro” del fútbol belga, cuando ese pequeño país logró juntar en el campo a jugadores de la talla de Kevin De Bruyne, Hazard, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco, Thomas Vermaelen, Witsel, Tomas Meunier o Vincent Kompany.



Bélgica, que aún no ha sustituido a Martínez en el banquillo, tiene programado su próximo partido internacional el 24 de marzo contra Suecia, en el marco de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024.