Samantha, Shayra y Sofía: tres miradas de un sueño llamado voleibol

“Gracias al profesor Kike he aprendido lo que sé hasta el momento. El proceso de aprendizaje ha sido un poco duro primero que todo por las madrugadas que me pegaba los sábados, porque yo nunca he estado acostumbrada a levantarme temprano, y a veces sudaba mucho y eso me molestaba también”, se sinceró.

Asimismo, Sofía señala al voleibol como un deporte exigente, que requiere una alta capacidad física y que a veces puede ser muy difícil o estresante.

“Lo bonito del voleibol es el compartir con las demás personas, conocer pensamientos diferentes y ver los errores que tenemos cada uno. Siento que he mejorado en el golpe de dedo, por ejemplo. A mí antes no me salía nada, nada, nada. También en el voleibol he hecho más amigas, he compartido con más personas con las que he podido conectar y ser”, explicó Sofía como toda una niña llena de conciencia por su proceso Deportivo.