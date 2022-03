“Desde Junior he venido entrenando los tiros libres”: Chunga

A Hubert Bodhert, a sus compañeros actuales en Alianza Petrolera y a todos aquellos que compartieron con José Luis Chunga en Junior, no les sorprende que el arquero barranquillero haya anotado un gol de tiro libre en la victoria 2-1 del cuadro santandereano sobre Águilas Rionegro, el sábado anterior en el estadio Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja.

Los que han habían visto a Chunga ejecutar pelotas quietas en los entrenamientos tienen claro la buena puntería del cancerbero y era cuestión de tiempo y oportunidades para que festejara el primero. Ya se dio ese esperado tanto en la jornada 11 de la Liga.

“Se ha entrenado y se dio hoy la oportunidad de hacerlo en un partido que era complicado, bastante cerrado, con un rival fuerte. Lo más importante es la victoria”, destacó Chunga en la rueda de prensa posterior al partido.

Corría el minuto 38 cuando Chunga, que suele lucirse en cada partido con sus atajadas providenciales, se atrevió a pararse al frente de la pelota y a ejecutar con acierto el tiro libre.

Chunga acomodó el balón a un costado de la poblada barrera y dejó viendo un chispero a su colega de Águilas, Juan Valencia, que se quedó atornillado en la grama viendo como la pelota entraba y el guardameta barranquillero festejaba.

“Desde Junior siempre hemos venido entrenando eso. Con Sebastián (Viera) nos quedábamos cobrando tiros libres, él era el que jugaba frecuentemente y era quien tenía las oportunidades de ejecutarlos”, recordó Chunga.

“El profe (Hubert Bodhert), desde los primeros días, me preguntó si yo me atrevía a patear y yo le dije que sí. Él sabe que siempre, después de los entrenos, me quedo pateando. Me brindó la confianza y desde el semestre pasado estaba esperando la oportunidad. En El Campín patee y casi lo hago. Darle gracias a Dios porque pude anotar un bonito gol que pudo ayudar al equipo a irse arriba en el marcador”, dijo el cuidapalos currambero de 30 años de edad.

Ya en el segundo período, el cuadro antioqueño igualó el marcador con un tanto del cartagenero Cristian Marrugo, de penalti, al minuto 58.

Sin embargo, Alianza no se conformó y salió en busca del tanto de la victoria. Otro barranquillero ex juniorista lo consiguió, Stewart Acuña, sobrino de Émerson ‘el Piojo’ Acuña, que ya había marcado su primer gol como profesional con la rojiblanca, conquistó la diana triunfal al minuto 75.