Deschamps cree “complejo” que Mbappé pueda jugar los Juegos Olímpicos

Consciente de que Mbappé "siempre atrae mucha atención", Deschamps aseguró que los debates sobre su futuro no afectarán mucho a la concentración de la selección, aunque afirmó que está esperando "que las cosas se hagan oficiales para que sean claras y definitivas".

En términos similares se pronunció el seleccionador sub-23, que anunció su última lisa de convocados antes de los Juegos.

"El problema es que no depende de nosotros. Los equipos necesitan a los jugadores desde el inicio de temporada y creo que los clubes extranjeros no piensan en los Juegos como los de aquí, piensan en ellos. Habrá negociaciones, pero la última palabra la tienen ellos", dijo Henry.

Además, aseguró que las cosas son "todavía más complejas" cuando hay cambios de club. "Puedes llegar a un acuerdo con un club, pero si luego cambia de club las cosas no están seguras", señaló.

Henry indicó que le gustaría tener "a todos los jugadores de la selección absoluta", pero reconoció que eso será complicado.

Otros futbolistas, como el del Atlético de Madrid Antoine Griezmann o el del Milan Olivier Giroud, también han mostrado su interés en disputar los Juegos, pero el seleccionador de las categorías inferiores indicó que también necesitan el aval del club.

La presencia de Mbappé en los Juegos parece más difícil cada día e, incluso, el jugador ha ido desinflando esa expectativa.

En su última entrevista sobre este asunto, publicada por la revista GQ hace unos meses, aseguraba: "Estoy en un momento de mi carrera en el que no me gusta forzar las cosas. Si me dejan jugarlos, iré con mucho gusto, si no, lo entenderé".