Violetta Arroyo, la nueva perla de la gimnasia

Fue un espectáculo completo en la ciudad de Cartagena, que tuvo como fruto cuatro medallas, dos de plata y dos de bronce. Un adelanto para lo que se vendría.

“Cuando mi hija entra al escenario yo quedo paralizada, siento que se me va a salir el corazón. Las manos me tiemblan, todo me suda. Al llegar el momento de la premiación muero y resucito otra vez. Esta niña está volando. Siempre le reitero que nada es imposible y que es capaz de hacer todas las cosas”, declaró su madre, Mariluz Barbosa.

Su papá, Franklin Arroyo, también se derramó en elogios: “Es una guerrera. Estoy súper orgulloso, como hombre y como padre cada vez que termina o le toca realizar un movimiento, el corazón se me acelera y los ojos se me ponen rojos del sentimiento por verla competir”.

Con la confianza por las nubes por lo hecho en su primera competencia, Violetta comenzó a arrasar en toda prueba que le ponían al frente. Las condiciones no importaban. Con fiebre y sin dormir, salió a la pista de Bucaramanga para demostrar su talento y llevarse su primer nacional en la categoría G2. Así mismo, los siguientes torneos fueron casi que ‘pan comido’. Los nacionales en Medellín y Chía la volvieron a coronar como reina ante niñas que llevaban mucho más tiempo que ella dentro de este deporte.