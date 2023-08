David Alonso, el colombiano que ganó GP en Moto3, no se la cree todavía

"Ayer estaba mal, pero hoy me he levantado y he confiado en mí y me he dicho '¿por qué no?', ya que tengo la oportunidad, voy a hacerlo realidad y cuando estaba en las últimas curvas he pensado 'al final, va a ser verdad que lo voy a hacer'. Emoción a tope", explicó Alonso.

Alonso recordó que el director del equipo, Nico Terol, dijo que "ya me lo han dicho de antes y me gusta porque el equipo en parrilla en los minutos previos me dijo las cosas como son, que tenía que tirar fuerte, porque iba a ser una carrera difícil, que si no daba el ciento por ciento en cada vuelta, no iba a llegar y sabía que no podía perder ni una curva, porque el tiempo estaba justo para llegar".