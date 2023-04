Dany Rosero debuta con el Sporting Kansas City de la MLS

El argentino Lucas Zelarayán iluminó este sábado la jornada de la MLS con una espectacular asistencia de tacón en la goleada 4-0 del Columbus Crew contra el Real Salt Lake, mientras que el Los Ángeles FC se atascó contra el Colorado Rapids y Los Ángeles Galaxy perdieron en casa contra los Seattle Sounders y siguen sin poder ganar tras cinco jornadas.



El Columbus Crew sigue volando y, tras arrollar 6-1 al Atlanta United la semana pasada, goleó 4-0 al Real Salt Lake con una gran jugada de tacón para el gol del 1-0 de Aiden Morris.



Anotó además el 2-0 desde el punto de penalti para un Crew que sigue sin poder contar con el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández por lesión.



Lleva diez goles en sus últimos dos partidos y es cuarto en el Este, a cuatro puntos del líder Cincinnati, que venció por 1-0 al Inter Miami con un gol en tiempo añadido de la primera mitad del colombiano Yerson Mosquera.



A un punto del Cincinnati está el Atlanta United, que dejó atrás el 1-6 sufrido contra el Crew y triunfó por 1-0 contra los New York Red Bulls con gol decisivo del griego Georgios Giakoumakis.



El argentino Thiago Almada, ausente la semana pasada al estar convocado por la selección argentina, regresó al once titular.



Uno de los mejores goles de la jornada lo anotó el italiano Federico Bernardeschi, con una diana olímpica directamente desde saque de esquina en el empate 2-2 del Toronto FC contra el Charlotte.



En el Oeste, el Saint Louis City, club debutante en la MLS, perdió su primer partido del año tras arrancar con cinco victorias de cinco.



Se estrelló en casa contra el Minnesota United ante un gol de penalti del paraguayo Luis Amarilla a doce minutos del final.



Sigue líder del Oeste, con dos puntos de ventaja sobre unos Sounders que triunfaron por 2-1 en el campo de los Galaxy, todavía huérfanos del mexicano Javier 'Chicharito' Hernández.



Los Sounders encarrilaron su victoria con dos goles en la primera mitad, obra de Jordan Morris y del brasileño Leo Chu.



Morris marcó a placer tras recibir un centro raso en el área de penalti y celebró su quinto gol en dos partidos, tras el póquer de la semana pasada al Sporting Kansas City.



Chu sorprendió al meta rival con un disparo raso de pierna derecha desde fuera del área tras una asistencia del uruguayo Nicolás Lodeiro.



Se atascó el LAFC, vigente campeón, que no pasó del 0-0 en su visita a los Rapids, mientras que el Dallas FC y los Portland Timbers empataron 1-1, con el marfileño Frank Boli que respondió al argentino Facundo Quignon.



Entre los demás resultados, el Chicago Fire y el DC United de Wayne Rooney empataron 0-0, así como el Philadelphia Union, finalista el año pasado, en casa contra el Sporting Kansas City, que contó con el debut del colombiano Dany Roserom quien fue titular.



También empató el New England Revolution, que igualó 1-1 en casa contra el New York City, pese a un gol del español Carles Gil, y perdió el liderato en el Este. Está ahora a un punto del Cincinnati.



Finalmente, un doblete de penalti del argentino Cristian Espinoza le dio al San José Earthquakes una victoria por 2-1 contra el Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera.