Cuatro razones del fracaso de la selección Colombia en Eliminatoria a Catar

No hay una sola razón ni un solo culpable del fracaso de Colombia en su deseo de clasificar al Mundial de Catar-2022.

Aquí están algunas:

La falta de gol: no anotar un triste tanto en siete partidos consecutivos es demasiado. La Selección quedó a solo un punto de Perú. En esa larga sequía, se pudo conseguir más de un triunfo, pero sin goles, imposible. La irregularidad de la Eliminatoria hizo que el combinado patrio resistiera y contara con opciones a pesar de una racha tan adversa. No hubo un goleador regular e indiscutible en todo el clasificatorio.

Muy conservador: el combinado patrio casi siempre fue defensivo y nada arriesgado en sus planteamientos bajo el mando de Reinaldo Rueda. En muchos partidos hubo conformismo con un empate cuando había posibilidades de victoria, como en las visitas ante Paraguay y Bolivia, por ejemplo. Pero incluso de local había exceso de precauciones.

Mala elección: los directivos no acertaron con la contratación de Carlos Queiroz, que conocía poco del fútbol colombiano y profesaba un estilo de juego que no agradaba. Su fútbol era más reactivo que proactivo. Tampoco se terminó atinando en la contratación de Rueda como su reemplazo. Supuestamente, según los periodistas que respaldaron su regreso, le devolvería el brillo y la identidad a Colombia. Ni lo uno ni lo otro.

Jugadores sin brillo: James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcao García, claves en la era de José Pékerman, vienen en declive. Solo Luis Díaz venía con un nivel superlativo en la élite. Hay jóvenes que pintan bien, pero apenas están empezando su etapa en el combinado patrio. Se insistió con muchos futbolistas que no tienen el mejor presente, que no estaban en el cacareado 500% que mencionó Rueda para no llamar a James inicialmente.