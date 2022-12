Cristiano Ronaldo vuelve a ponerse la indumentaria del Real Madrid

Cristiano actualmente es agente libre, luego de que el pasado 22 de noviembre el Manchester United confirmara que el portugués ya no iba a seguir en la institución tras llegar a un mutuo acuerdo para rescindir el contrato del luso.

Cristiano Ronaldo has trained at Real Madrid sporting center Valdebebas in the last hours — on a separated pitch #Ronaldo



As revealed by @relevo/@hugocerezo, Cristiano’s just working there to keep his form thanks to great relationship with the club, waiting for new chapter. pic.twitter.com/mrbFneIPkt