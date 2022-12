Iván Córdoba se despide de Mihajlovic: “Gracias por todo lo que me enseñaste”

Su deceso, que se dio en un hospital de Roma, capital de Italia, tomó por sorpresa a muchos, puesto que se desconocía de la recaída que había tenido el ex jugador en su salud por este padecimiento que tenía desde 2019.

Muchos jugadores, tanto del Bolonia italiano, último club en el que dirigió, así como de casi todas las ligas del mundo han enviado mensajes de apoyo para su familia en este duro momento.

Uno de los que dejó ver su tristeza por esta lamentable noticia fue el ex futbolista colombiano Iván Ramiro Córdoba, quien fue compañero de Sinisa Mihajlovic en el Inter de Milán desde 2004 a 2006, tiempo en el que lograron entablar una buena relación.

“Gracias por todo lo que me enseñaste y siempre me apoyaste y animaste a ser mejor. Siempre te recordaré así”, expresó el ex capitán de la selección Colombia en un mensaje en su Instagram.