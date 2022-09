Nicolás Mejía y Daniel Galán ponen arriba a Colombia en la Copa Davis

Colombia está cerca de lograr su paso al Grupo Mundial de la Copa Davis al ganar los dos primeros juegos de sencillo ante Turquía.

El primer punto de la serie entre Colombia y Turquía comenzó este sábado en el Carmel Club Campestre de Bogotá con la victoria de la raqueta Nicolás Mejía. quien se impuso por 6-3, 1-6, y 7-6(4) a Altug Celikbilek en dos horas y 28 minutos de juego.

A segunda hora, Daniel Galán, raqueta con mejor escalafón de la ATP (75), venció a Cem Ilkem en el segundo juego de sencillo por 6-2, 6-2. En este último set Galán comenzó con dos quiebres de saque.

“Estoy contento de haberle dado el primer punto a Colombia; en lo personal, considero que jugué el peor partido desde mi debut en esta competición, pero el ambiente fue espectacular. Muchas gracias a todos por el apoyo, sin el público hubiese sido muy difícil sacarlo adelante”, dijo Nicolás Mejía en rueda de prensa.

“Era consciente del difícil partido que me esperaba, sabía de las condiciones de mi rival, sumado a esto, jugué muy mal, entré nervioso. En el primer set, exhibí el nivel que he tenido en los entrenamientos y pude haberlo ganado sin problemas, luego me vine a pique, en ese instante mis compañeros me alentaron y lo pude sacar adelante. Fue algo espectacular”, agregó Mejía.

El premio para el vencedor de esta serie será jugar el clasificatorio del Grupo Mundial en marzo de 2023. El perdedor competirá por la permanencia en el Grupo Mundial I, y de ganar esa confrontación, tendrá la posibilidad de disputar nuevamente el cupo a los qualifiers del Grupo Mundial para el año 2024.

Colombia llegó a esta instancia tras perder con Estados Unidos en febrero. Turquía venció por 3-2 a Uzbekistán en condición de visitante. Cem Ilkel fue protagonista al ganar al duelo decisivo.