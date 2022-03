¿Continúa la ‘rosca’ con los ciclistas del Atlántico?

Cada competencia juvenil de ciclismo de pista que hay actualmente en suelo colombiano tiene una característica similar: todas tienen como ganadores o como integrantes del podio a pedalistas del departamento del Atlántico.

No obstante, a pesar de los buenos rendimientos (Juegos Panamericanos Junior y Torneos Nacionales, entre otras competencias), son pocas las oportunidades que están teniendo de representar al país internacionalmente.

Esto, por sus resultados, parece sorprendente, pero no es algo reciente, se viene presentando ya hace un tiempo considerable, según el entrenador e impulsor del talentoso semillero de ciclistas atlanticenses, Ricardo Moreno Movilla, quien en conversación con EL HERALDO no ocultó su asombró e incomodidad por esta situación.

“Lo más claro se evidenció el año pasado con Marianis (Salazar) cuando no le permitieron ir al Mundial y se inventaron un montón de excusas. A pesar de que fue triple campeona de los Juegos Panamericanos Junior, de haber hecho un excelente Campeonato Nacional. También se le negó la oportunidad de ir al Mundial de mayores a Cristian (Ortega), colocando deportistas que no tenían mejor nivel que él por encima. Ya es algo reiterativo que se ha venido presentando. Es preocupante la situación, porque pensamos que las decisiones no deberían recaer sobre una persona cuando tiene intereses de por medio que atentan sobre el libre desarrollo de una región que viene haciendo un trabajo titánico por los padres, por la Liga, por Indeportes, que se han esforzado en mostrar el talento de estos muchachos”, explicó el entrenador.

“La Federación no nos dice nada. Nunca me han dicho nada, parece que yo fuese una persona no grata para ellos por el trabajo que vengo realizando, porque mis resultados atentan contra intereses personales que tienen los seleccionadores que están allá, porque tu mides a los entrenadores por los resultados que se vienen mostrando, me ven como un enemigo más y esa no debe ser la razón de ser. Así como los muchachos que quieren llegar a la selección para poder ir a competencias internacionales, pues nosotros los entrenadores también tenemos el anhelo por medio de nuestros resultados de ser tenidos en cuenta en la selección. Que se tomen estas decisiones lo pone a uno bastante triste y me imagino yo, que no debería ser ese el deber de la Federación. Así como ellos cobijan a los mejores deportistas, también lo deberían hacer con los entrenadores. Porque esto no es un chispazo, ni que apareció de la nada, es el resultado de un trabajo que se viene realizando hace varios años”, añadió.