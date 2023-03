Angie Valdés, una luchadora hecha en La Playa

–Profe, ¿usted me quiere a mí?

–Claro mami.

–Yo siento que no me quiere.

–¿Por qué dices eso?

–Es que yo quiero practicar boxeo y no me quiere ver.

–No diga eso.

-Profe, vamos a hacer algo.

-Angie ves a correr para que seas como Catherine Ibargüen. Corre, corre.

¿Profe, usted no cree en las mujeres que practican boxeo?

Sí creo en ellas.

-Sé que mi hermana no siguió en el boxeo y no cree, le propongo que si usted ve que yo le falto a los entrenamientos con disciplina y no le cumplo en los horarios, no me entrena.