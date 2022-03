Colombia vs. Bolivia: ‘Díaz’ de esperanza

Siete partidos sin victorias y sin anotar un triste gol, desilusionan a cualquier aficionado. La selección Colombia no sabe lo que es festejar una anotación en un partido de Eliminatoria desde el 9 de septiembre de 2021, cuando venció 3-1 a Chile, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con goles de Miguel Borja (2) y Luis Díaz.

Ya han pasado seis meses y 15 días sin volver a saborear las mieles del triunfo y sin desahogar el anhelado grito, que tantas veces se ha atragantado en malas definiciones o en intervenciones de los arqueros rivales. Es hoy o nunca. Anotar y vencer son asuntos inaplazables para el técnico Reinaldo Rueda y sus dirigidos en el partido contra Bolivia, este jueves a partir de las 6:30 p.m., en el ‘Metro’, en la penúltima fecha del clasificatorio al Mundial de Catar.

A pesar del desánimo y pesimismo que se ha apoderado de la hinchada tricolor por la mala racha, sobre todo después de las derrotas 1-0 ante Perú y Argentina en las anteriores jornadas, todavía el equipo nacional respira y tiene posibilidades de res-catar la ilusión mundialista.

LA OPCIÓN. Para conseguir meterse en el quinto lugar e ir al repechaje, Colombia necesita ganarle a Bolivia y a Venezuela (el martes, a las 6:30 p.m. en Puerto Ordaz), y esperar que Chile no sume más de tres puntos en sus compromisos ante Brasil (visitante) y Uruguay (en casa), y que Perú no consiga más de dos unidades ante ‘la Celeste’ (visitante) y contra Paraguay (local).

Sí, no es fácil, no es sencillo, pero tampoco es un imposible. Colombia no ha tenido el imprescindible gol y depende de otros resultados, pero hay jugadores como Luis Díaz, que ha estado inspirado en el Liverpool y da mucha esperanza.

En vísperas de Carnaval en Barranquilla, hay que ponerse el mejor disfraz de hincha fiel, una careta optimista y apoyar con todo hasta el final. Ya veremos si se gana la batalla de goles en el ‘Metro’ y en Venezuela, si se dan los resultados en otras plazas y si terminamos desfilando en la comparsa mundialista. Nada de tirar la toalla. Son ‘Díaz’ de esperanza.