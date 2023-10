Premier League hizo ajustes a protocolo VAR tras gol mal anulado de Luis Díaz

Por su parte, el Liverpool indicó en un comunicado: “Entendemos las presiones con las que trabajan los árbitros, pero se supone que estas presiones se alivian, no se aumenta, con la existencia del VAR. Es insatisfactorio que no se diera suficiente tiempo para que la decisión correcta se tomara y por lo tanto no hubo intervención. Estos fallos han sido categorizados como un 'fallo humano' y es inaceptable. Esperamos que haya una revisión con total transparencia”.

Ante esta polémica situación, el Colegio de Árbitros de la Premier League hizo algunos ajustes en el protocolo del VAR en Inglaterra. El portal deportivo estadounidense ‘The Athletic’ informó que entre las nuevas medidas está que ahora el encargado del Video Assistant Referee deberá confirmar la verificación de la jugada con el asistente del VAR antes de comunicar la decisión final a los árbitros que se encuentran en el campo de juego.