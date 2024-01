“COC y Mindeporte no aceptaron a Fepcube en Serie Intercontinental”: Rentería

Habló claro, breve y directo. Sin entrar en rodeos, sin más chiste y sin más cuento, Édinson Rentería aseguró que se vio obligado a cancelar la Serie Intercontinental de Béisbol, que se iba a disputar en Barranquilla entre el 26 de enero y 1 de febrero, porque el Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Colombiano (COC) no avalaban el representativo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol (Fepcube), un equipo integrado por peloteros que hacen parte del exilio isleño en territorio estadounidense, varios de ellos estrellas de Grandes Ligas como Aroldis Chapman (Rangers de Texas), Jorge Soler (Marlins de Miami) y los hermanos Gurriel, Yulieski (Marlins) y Lourdes (DiamondBacks de Arizona).

“En general se cancela porque no aceptaron a Fepcube jugar en el torneo. Y Fepcube es parte del proyecto y nosotros tenemos que respaldarlo”, dijo Rentería en diálogo con EL HERALDO, a las afueras del estadio Édgar Rentería, de Barranquilla, donde citó a los medios para conversar.

“Yo te hablo del Comité Olímpico, del Ministerio. Ellos pensaban que jugando ese equipo iba... no sé... no sé realmente qué es lo que estaban pensando. Pero yo tengo que decir que si no aceptan a alguno de los seis equipos previstos para participar, cualquiera que sea, pues nosotros hubiésemos tomado la misma decisión”, agregó.

La Serie Intercontinental estaba conformada por seis equipos de Colombia (Caimanes de Barranquilla), Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Curazao y Fepcube.

El COC y Mindeporte habían expresado la semana anterior, a través de un comunicado, y después de varios reclamos del gobierno de Cuba, que la competencia no era organizada por la Federación Colombiana de Béisbol ni hacía parte de los eventos de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, “única organización avalada por el Comité Olímpico Internacional”.

Para los de entes colombianos, Fepcube pretendía “utilizar el nombre, la representación y los símbolos patrios de la república de Cuba, sin la respectiva autorización del órgano competente del país de origen y sin tener el reconocimiento del Gobierno colombiano o de las autoridades deportivas de nuestro país”.

“El uso de estos símbolos se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba”, añadió el comunicado, en el cual se confirmó que no había respaldo económico de Mindeporte ni aval del COC.

Por esa situación, Rentería prefirió cancelar el evento, aunque ya tenía el apoyo financiero de la empresa privada para realizarlo a pesar de la oposición de los entes del estado. “Nosotros estábamos con la parte financiera completa, teníamos todo listo para comenzar la Serie. Nosotros sí solicitamos, a través de la academia, un apoyo al Ministerio. Ellos rechazaron, pero nosotros continuamos y conseguimos lo necesario para poder hacer la Serie”, afirmó Édinson Rentería, hermano del legendario ex grandesligas barranquillero Édgar Rentería.

“La Serie Intercontinental traía un nivel alto, como se merecen los eventos en Barranquilla. Pero lamentablemente lo impidieron realizar”, agregó el dirigente currambero, que aspira a continuar con su idea y desarrollarla en otro país, este año, “si alcanzamos”, o el próximo. “Vamos a ver si nos dan los tiempos”.

Sobre las versiones que afirman que el COC y Mindeporte no respaldaron la Serie Intercontinental pensando en cuidar el apoyo de Cuba en la misión de recuperar los Juegos Panamericanos Barranquilla-2027, Édinson Rentería dijo: “Ya eso es una pregunta que tienen que responder ellos (el COC y Mindeporte). Yo les puedo decir que me limitaron a que no fuera Fepcube, y ahí tomamos la decisión”.