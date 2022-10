Cinco jugadoras del top 100 del ranking estarán en el W60 de Barranquilla

Barranquilla está lista para recibir uno de los torneos femeninos más importantes de Sudamérica. En la seguidilla de certámenes que se desarrollarán las próximas semanas en Colombia, aparece el W60 de Barranquilla, una gran apuesta del tenis colombiano que contará con varias tenistas importantes.

El pasado jueves ya se conoció la lista de las jugadoras que de entrada participarán en el evento, que de momento luce con mucha jerarquía gracias a que logró captar la atención de cinco tenistas dentro de las 100 mejores del mundo de la WTA.

Una de ellas es la campeona de la Copa Colsanitas de esta temporada, la alemana Tatjana Maria, quien arribará a la capital del Atlántico también motivada porque la familia de su esposo es oriunda de la capital atlanticense. La teutona, 71 del mundo, estará acompañada por raquetas como la rusa Anna Kalinskaya (No. 58), la checa Linda Fruhvirtova (No. 76), la húngara Panna Udvardy (No. 82) y la austriaca Julia Grabher (No. 86).

También destacan otros nombres de mucho renombre como la francesa Kristina Mladenovic, quien ha ganado seis títulos de Grand Slam en dobles, o la francesa Harmony Tan quien fue noticia en el pasado Wimbledon al vencer a Serena Williams. Mientras que por Sudamérica aparecen la brasilera Carolina Alves y las argentinas María Lourdes Carlé y Nadia Podoroska.

De lado de las colombianas, vale resaltar que ninguna logró ingresar al menos a la fase de clasificación y se tendrán que recurrir a las wildcards (cartas de invitación) para su participación. De momento, en el listado de alternantes la más cercana es Emiliana Arango quien está a pocas bajas de ingresar a la qualy.

El W60 de Barranquilla se disputará del próximo 30 de octubre al 6 de noviembre en el parque de Raquetas de la capital atlanticense.