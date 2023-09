Chile vs. Colombia: ¿Qué dice la historia por Eliminatoria en Santiago?

Eliminatoria al Mundial Inglaterra 1966

1 de agosto de 1965

Jornada 1

Estadio Nacional (Santiago de Chile)

Goles: Leonel Sánchez (10’), Eugenio Méndez (15’, 69’), Alberto Fouillioux (24’, 65’), Carlos Campo (41’), Ignacio Prieto (56’), por Chile. Hermenegildo Segrera (82’, 88’), por Colombia.

Chile: F. Nitsche; A. Valentini, C. Contreras, H. Donoso, J. González; I. Prieto, R. Hodge; E. Méndez, C. Campo, A. Fouillioux, L. Sánchez.

DT: F. Hormazábal

Colombia: A. Pérez; C. Valderrama Puche, W. Maya, J. A. Vargas; H. Segrera, C. Peña; H. Toscano, J. Pardo, H. Tovar, M. Moreno, P.Brugés.

DT: A. J. De La Hoz.