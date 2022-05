“Mi historia en el Real Madrid ya está hecha”: Marcelo

El brasileño Marcelo no desveló el acuerdo que ha alcanzado con el Real Madrid en vísperas de la final de la Liga de Campeones y, a horas de vivir el que se apunta como el último partido del jugador con más títulos en la historia del club, afirmó que "no hace falta una estatua" de reconocimiento para él porque su "historia está hecha".

"Todos saben mi pasión, mi amor por el club de mi vida que es el Real Madrid. Fluminense cuando empecé a jugar al fútbol me lo dio todo para poder ser futbolista. No voy a decir ahora, pero no hace falta estatua, mi historia está hecha en el Real Madrid quedándome o no. Lo di todo y lo voy a seguir dando. Una estatua no tiene mucho sentido. Después de la final se verá lo que vamos a hacer", dijo sin querer desvelar nada de lo pactado con el club.

Centrado en una final para la que se ha recuperado a tiempo de sus molestias en un sóleo, Marcelo resaltó el ambiente con el que la plantilla madridista llega a la cita: "Hay muchísima ilusión, sabemos lo importante que es tener la oportunidad de llegar a una final. Estamos haciendo una temporada maravillosa, merecemos estar en la final".

Un papel clave con sus goles ha desempeñado Karim Benzema. "Sabemos la calidad que tiene y el liderazgo de Karim, no es solo esta temporada que ha hecho un temporadón, hace mucho que es un líder del equipo. No hace falta que hable más o menos, solo con su presencia y carácter ayuda muchísimo al equipo", resaltó.

Pese a su experiencia y a ser el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, a Marcelo le siguen entrando nervios antes de una final. "Desde que hemos pasado a la final empezaron los nervios porque sabemos lo que es jugarla y defender a este club", confesó. "La noche antes del partido van aumentando las preocupaciones pero es normal", añadió.

Pese a haber rebajado su protagonismo en el terreno de juego, Marcelo se mostró agradecido a Carlo Ancelotti: "Le conozco desde hace años, tengo la suerte de entrenar con él, entiende muy bien el fútbol, sabe manejar muy bien el vestuario. Todos quieren jugar y ser importantes, esta temporada no hemos tenido ningún problema porque el míster nos deja tranquilos y nos dice siempre la verdad. Nos hace ver que todos somos importantes".

Por último, lanzó un mensaje a los brasileños que seguirán la final desde su país: "Tener tantos jugadores brasileños en una final de 'Champions' es un orgullo para mi país, cuanto más vengan a jugar esta competición es motivo de alegría. Espero que en Brasil disfruten mucho del fútbol de una final de 'Champions' que es muy bonita".