Rafael Santos Borré vs. Dávinson Sánchez: un duelo colombiano en Champions

La tercera jornada de la fase de grupos en la Champions League incluye tres confrontaciones con sabor colombiano.

Estos son los casos de Liverpool vs. Rangers, en el grupo A; Club Brujas vs. Porto, en el grupo B; y Tottenham vs. Frankfurt, por el grupo C.

No obstante, para este martes solo se darán el primero y el tercero, siendo una de los más llamativos el tercero, ya que pondrá al campeón de la Europa League frente al tercer mejor colocado de la Premier League.