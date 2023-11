“Si algunos en Junior dejan el ego a un lado los resultados fueran distintos”

R.

Hay gente que no sabe qué pasó en realidad y yo nunca había tocado ese tema, y ya que me pregunta, bueno aprovecho para decirlo y que la gente sepa. En realidad en Junior, como te dije anteriormente, yo nunca he tenido una seguidilla de partidos. Ahora los jugadores que tienen no tienen más de 17 partidos en Liga, por eso es que hay veces que el hincha espera, es como un proceso. Tanto cambio de técnico, todo eso, estructura de alineación, formación, diferentes pensamientos, y algo diferente que acá en el Tolima no hay y no he visto, y si lo hay pues yo no lo he visto en realidad, que es el ego. En el Junior hay varios jugadores que, con todo respeto, si dejan el ego aparte, pienso que los resultados serán diferentes, porque es lo que yo veo al salir de allá. Cuando yo salgo de allá ‘el Bolillo’ a mí no me saca, en realidad ‘el Bolillo’ a mí no me dice como que vete, a mí en realidad se me acaba el préstamo. Él me dice, ‘cuéntame, Haydar, qué opciones tienes’.

Que esto, que lo otro, que me llamó no sé quién, me llamó este, que fuera allá, y le digo, no profe, quiero tener unos días para ver, en realidad para pensar las cosas, todas estas cosas que han pasado, si tengo razón, si me he equivocado o no me he equivocado. ‘El Bolillo’ a mí me dice, ‘no mijo, arranque de aquí, tome nuevos aires y cambie su forma de vivir, como la otra palabra, cambie ambiente, su entorno’. Él me dio esa palabra, al contrario, fue un señor conmigo, todo eso, porque recordemos que desde el principio a mí no me inscribieron, el profe Arturo (Reyes) y él tendrá sus razones, él es un entrenador profesional, yo también soy jugador profesional, y él me dijo en enero, el profe Arturo, que yo no era una de sus primeras opciones, que él no quería un jugador como yo, que yo era parte del fútbol, que no me quería, y yo le decía, bueno profe, por lo menos déjenme, y él me dijo, bueno, quédate, pero no vas a ser una de las primeras opciones. Yo en la pretemporada en Perú no fui, no estuve, y en realidad yo esperé la llegada del ‘Bolillo’ y cuando llegó él es la persona que me inscribe y confía en mí y por esa razón cuando yo apenas jugué como 4 partidos, que eran los de local y los otros jugaban de visitante.