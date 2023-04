“Son vagos”: críticas a barras bravas tras disturbios en el Atanasio

“En consideración del señor (Benjamín) Romero (miembro de la junta directiva), no son aceptables las opiniones de la hinchada en relación al irrespeto del técnico (Paulo) Autori con su gente (la nula autocrítica y sus exageradas declaraciones de tranquilidad) y menos con su rendimiento deportivo”, expresó la barra.



Al respecto, Atlético Nacional señaló que tomó la decisión de “suspender los beneficios económicos con la barra Los Del Sur” porque “todos los aficionados son igual de importantes y por ello creemos firmemente que nadie debe tener privilegios sobre otros”.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció en su cuenta de Twitter rechazando los disturbios y anunciando condiciones para que el estadio pueda ser utilizado de nuevo por Nacional.

No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando…