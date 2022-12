Deportes 08:18 AM

Así se vivió la ceremonia de clausura del Mundial de Qatar 2022

Se presentaron los artistas Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims, que interpretarán Arhbo; y Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantarán Light the Sky.