“Lo único que pedimos es que se respeten los derechos del jugador”: Puche

El ‘caso ‘Chino’ Sandoval’ pica y se extiende. Mientras la afición aún espera por un comunicado oficial por parte del Junior o una declaración del técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, el ‘agua sigue corriendo debajo del puente’ en un tema que ha dado de qué hablar desde que se informó ayer sobre lo sucedido el pasado lunes, en el entrenamiento vespertino del equipo rojiblanco, cuando el delantero soledeño llegó en estado de alicoramiento y fue separado por el entrenador.

Carlos González Puche, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), se pronunció sobre el caso, sin aún conocer detalles ni ser solicitado por parte del jugador, que está expuesto a una sanción o cancelación de contrato por incurrir en temas de indisciplina.

Puche aseguró que el club está en todo su derecho de realizar lo que la ley estipule en estos casos, eso sí, “respetando los derechos del jugador”.

“Nosotros lo único que pedimos es que se respeten los derechos. El jugador es un trabajador y hay un código laboral que establece unos procedimientos de requerimiento para el tema de imponer sanciones, y eventualmente para terminar el vínculo contractual. Si hay incumplimiento de parte del trabajador, pues obviamente la ley prevé unas sanciones que pueden terminar en el despido”, afirmó Puche en diálogo con EL HERALDO.

El dirigente, que reitera que no conoce a fondo del tema, reconoce que la aparente falta que cometió el jugador es grave, pero confía en el actuar de Junior, uno de los clubes con los que menos problemas han tenido en la asociación que defiende los derechos de los jugadores en nuestro país.

“No conozco que formalmente se esté adelantando un procedimiento. Si el jugador acude a nosotros, pues entraremos a ver la situación, pero Junior es un equipo que siempre ha cumplido con ese rigor”, dijo.

“El código laboral dice que, evidentemente, presentarse en condiciones no adecuadas para la prestación del servicio es una justa causa de despido, siempre y cuando se demuestre. No sé cuál es la condición, pero evidentemente llegar a un entrenamiento en pésimas condiciones es un hecho notorio, por eso mismo es apartado. Todo eso tiene un rigor legal y tiene que cumplir con unos requisitos y unos requerimientos que están establecidos en el código sustantivo del trabajo y en el reglamento interno del trabajo. Todo es agotando el debido proceso”, agrega.

Puche deja claro que la Acolfutpro no puede entrar a apoyar a un futbolista si este no lo requiere y que cualquier cosa que se haga debe ceñirse al debido proceso y a la normativa laboral. El dirigente recordó el caro Luis Carlos Ruiz con Junior.

“Se han presentado casos parecidos en otros jugadores y hemos asistido, los hemos apoyado, en unos casos ha habido sanciones, pero las sanciones son las previstas en el código sustantivo del trabajo. Todo eso está regulado. Nosotros no nos podemos meter donde no nos han llamado. Los jugadores saben que están afiliados y asociados, saben que tienen apoyo legal, si lo requieren, los ayudaremos en lo que se pueda, pero no tenemos la menor idea del tema del ‘Chino’. Así como te puedo decir que Luis Carlos Ruiz nos llamó inmediatamente cuando comenzaron los problemas —con Junior— y míralo, se hizo un arreglo, se terminó el tema, salió con un buen dinero, se recuperó bien y ya está jugando. Cuando el jugador lo requiere, aquí estamos”, expresó.

Por último, el presidente de la asociación aseguró que el jugador, como cualquier trabajador que incumple alguna norma en la empresa donde trabaja, puede llegar a ser suspendido, sin que el club incurra en alguna violación de sus derechos.

“En el código laboral se establece conductas y un empleador puede llegar a suspender hasta 60 días a un trabajador, eso sí, cumpliendo con el rigor establecido en la ley y en el reglamento interno de trabajo”, concluyó.