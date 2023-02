‘El Pibe’ Valderrama, invitado especial a celebraciones por inicio de la MLS

El mexicano Jorge Campos y el colombiano Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, glorias del fútbol que pasaron por la MLS estadounidense, participarán el próximo 24 de febrero en un evento especial en Los Ángeles para celebrar el comienzo de la temporada 2023 de la liga estadounidense.

Como preámbulo del comienzo del curso, Campos y Valderrama se suman a DeMarcus Beasley en un evento en el centro de Los Ángeles en la víspera del derbi entre el LAFC y los Galaxy del Rose Bowl Stadium.

La MLS organizará unas actividades especiales para los aficionados que incluyen festivales musicales y un partido especial entre celebridades con leyendas y personalidades de la MLS, estrellas de Apple TV+ y presentadores de MLS Season Pass.

La MLS está impulsado de forma vertical su marca y estrenará este año el Season Pass en colaboración con Apple TV, que transmitirá todos los partidos del campeonato, de la copa y también de la Leagues Cup, el nuevo torneo oficial que mide a los clubes estadounidenses con los de la LigaMX.



Entre las iniciativas, la MLS lanzó un nuevo servicio de suscripción para establecimiento comerciales, que ofrecerá la acción del 'soccer' a su red de más de 300.000 restaurantes, bares, hoteles, tiendas minoristas y otros lugares.

